Яйца, авиарейсы и спортзал: как решаются поступившие на прямую линию вопросы

Задачи, которые поставил Владимир Путин, были в пятницу на повестке заседания Госдумы. В первую очередь депутаты обсудили ситуацию на потребительском рынке - накануне россияне пожаловались президенту на резкое подорожание яиц и курятины.

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин по-своему объяснил депутатам, что имел в виду Владимир Путин, отвечая на вопросы россиян.

«Давайте договоримся, что за вопросы цен, потребительского рынка, стоимости потребительской корзины у нас отвечают три профильных комитета. Поэтому если только у нас ситуация возникает - на потребительском рынке растут цены, то ничего личного, уважаемые коллеги, - все трое», - сказал Володин.

Второй вопрос - тарифы ЖКХ. Они продолжают планомерно расти. С президентом об этом говорил пенсионер из Новосибирска. Этот регион больше других ощутил на себе изменение цен.

«У нас в Новосибирске планируется повышение тарифов ЖКХ от 9 до 14 процентов. То есть практически съедят 7,5 процента добавки к пенсии», - рассказал Владимир Леонтьев.

Об этом обеспокоенно сегодня говорят и другие жители Новосибирска.

«Они хоть и говорят, что не поднимали - ну как не поднимали: свет подняли, отопление тоже несильно, но подняли. Ой, да у меня пенсия там - половина уходит. На отопление очень подскочило, горячая вода тоже, ну накладно», - говорят новосибирцы.

В региональном департаменте по тарифам дали объяснение: последний раз тарифы пересматривали в декабре 2022 года. С тех пор пенсию индексировали уже дважды, январское повышение будет третьим. Пересмотр тарифов произвели строго с учетом рекомендаций регулятора.

«До 20 декабря принимает решение об индексации тарифов на 2024 год с нулевым ростом в первом полугодии 2024 года и средним ростом по Новосибирской области в 9,5 процентов с 1 июля 2024 года», - говорит руководитель департамента по тарифам Новосибирской области Гарей Асмодьяров.

Владимир Путин подчеркнул, что кроме прочих льгот пенсионеров освободят от внутренних комиссий банка за оплату коммунальных услуг.

А это Краснодар. Впервые с начала военной спецоперации посадку в его аэропорту совершает пассажирский авиалайнер. Более полутора лет небо над городом было закрыто для полетов гражданских судов. Теперь же появились надежды на возобновление авиасообщения с Москвой и другими городами.

«Надеемся, что все получится. Очень ждем, правда, как никто», - говорит пассажирка.

Ожидающие рейс проходят проверку в зоне контроля. Это нужно для того, чтобы оценить работу и готовность сотрудников аэропорта. Но никто из них сегодня не полетит. В роли пассажиров студенты и преподаватели Краснодарских вузов.

Тестовый рейс - из Минеральных Вод до Краснодара. Новый безопасный маршрут длиннее прежнего. В будущем все авиарейсы будут проходить над Каспийским морем через Дагестан и вдоль Кавказских гор. Так время перелета увеличится примерно в два раза, и вместо привычных двух часов рейс из Москвы продлится почти четыре.

«Здесь главный критерий - обеспечение безопасности пассажиров», - сказал президент в ходе прямой линии.

Россияне подняли и еще один важный вопрос, касающийся внутренних рейсов между центральными и восточными регионами страны.

Как отметил президент, Дальний Восток - это целый отдельный мир. И его все чаще выбирают для отдыха и туризма: посмотреть на вулканы на Камчатке, покататься на лыжах на Сахалине, увидеть уникальные мосты во Владивостоке. Каждый регион по-своему привлекателен. Но добраться сюда бывает иногда сложно, а главное - дорого. Как для тех, кто летит с Запада, так и для тех, кто здесь живет и хочет посмотреть родные дальневосточные города.

Программа льготных авиаперелетов с Дальнего Востока на Запад действует почти 10 лет. По ней перевезли уже 17 миллионов пассажиров. Она доступна молодежи до 23 лет и людям старше 55, инвалидам и многодетным родителям. Бюджетные билеты обеспечивают поездки в Москву и Санкт-Петербург.

А вот перемещения внутри Дальневосточного федерального округа пока остаются вне льгот. Владимир Путин пообещал дать распоряжение проработать новые направления.

«Мы продлим плоские тарифы. Конечно, я вас понимаю, - хорошо бы их расширить. Это тоже вопрос бюджетного финансирования дополнительного. Ну, посмотрим. Но продлим - это точно», - сказал президент.

Дополнительного финансирования попросили и в Крыму. Юные спортсмены и их родители попросили помочь им как можно скорее отремонтировать спортзал в поселке Солнечная долина под Судаком. Его состояние ужаснуло многих зрителей прямой линии и вызвало некоторое недоумение.

Комплекс много лет не эксплуатируется и находится в плачевном состоянии: об этом красноречиво говорят обшарпанные стены. Кирпичами заложены технические проходы и лестницы. Этот канат - едва ли не единственный способ подняться на второй этаж. Крыша, которая должна была укрывать от снега и дождя, прохудилась, протекла, а с ней сгнил и пол.

За 40 лет здесь ни разу не делали ремонт. Бюрократические проволочки мешали строителям взяться за восстановление комплекса. Летом ребята тренировались на улице. Но с приходом зимы родители вновь и вновь возвращались к вопросу создания крытого комплекса для детей.

«Я написал в группе: почему у меня на улицу пришло всего четыре человека? Где дети? А они говорят: мы в дождь их отпускать не будем, заниматься мы не будем. И мы пошли в зал, включили свет, а тут такое состояние», - говорит тренер Владимир Мохнаков.

Этим летом юридические проблемы разрешились. Инженеры уже готовятся к экспертизе, чтобы оценить состояние здания. Вопрос лишь в средствах на строительство.

«Что касается конкретного вопроса в Крыму - я и с Сергей Валерьевичем (Аксеновым, главой Крыма - прим. ред.) переговорю. Мы с федерального уровня поможем. Точечно эту проблему решим», - пообещал Владимир Путин.

Многие из озвученных президенту проблем сегодня уже взяли в работу профильные специалисты. Всего поступило больше двух миллионов обращений. Оценку пресс-конференции дал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Президент, безусловно, остался удовлетворен тем, что удалось охватить весьма широкий спектр разных тем в ходе этого мероприятия. Естественно, было желание охватить больше тем. Но по понятным причинам исчерпать все темы просто невозможно. Президент уже вчера, собственно, давал поручения».

Песков отметил, что в тот же день Владимир Путин встретился с премьером Михаилом Мишустиным и с администрацией президента и дал ряд поручений по проработке вопросов, которые задавали россияне в ходе прямой линии.