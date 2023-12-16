Каракаев: РФ сообщает США о любом пуске межконтинентальных баллистических ракет

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Россия информирует Соединенные Штаты о любом планируемом запуске межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок. Об этом заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете «Красная звезда». По его словам, американскую сторону предупреждают не менее, чем за сутки.

«США также представляют аналогичные сведения», - подчеркнул Сергей Каракаев.

Всего же за последние пять лет РВСН в рамках летных испытаний перспективных ракетных комплексов и тренировок по управлению ВС РФ провели более 20 пусков МБР.

Командующий добавил, что в следующем году планируется провести семь пусков.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.