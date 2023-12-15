Губернатор Камчатки: три села оказались в зоне подтопления из-за шторма

Перелив песчаных кос и подтопление ожидаются на северо-восточном побережье полуострова - у сел Тымлат, Ильпырское, Апука и Корф.

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Дома северных поселков Камчатки Оссора, Карага и Ивашка оказались подтоплены после шторма в Охотском море. Губернатор региона Владимир Солодов рассказал о ситуации, лично оценив ее в поселке Октябрьский.

«В Апуке принятые ранее меры по берегоукреплению позволили этому селу, которое раньше сильнее всего затапливало, пережить шторм без ущерба», - рассказал он в Telegram-канале.

Также он добавил, что жители Вывенки находятся без электричества. По его словам, из-за перелива песчаных кос подтопления ожидаются и на северо-восточном побережье полуострова - у сел Тымлат, Ильпырское, Апука и Корф.

Глава региона отметил, что заблаговременно принятые меры по защите поселка Апука, который традиционно сильнее всего затапливает, привели к тому, что берегоукрепление сработало хорошо.

Сейчас весь регион пытается выдержать удар стихии - сильные осадки, штормовой ветер, плохую видимость. На побережьях ожидаются ветер до 40 м/с и сильная метель.