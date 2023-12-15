В стране и мире Песков назвал «экспромтом» ответ Путина на вопрос о двойниках Ирина Егорова По словам пресс-секретаря российского лидера, Путина никто не предупреждал об этом креативном вопросе. © Фото: Russian Presidency, Kremlin Pool, Global Look Press Читайте нас на: Ответ Владимира Путина в ходе программы «Итоги года» о двойниках был экспромтом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Это был экспромт», - передает его слова Lifе. По его словам, Путина никто заранее не предупреждал об этом креативном вопросе. Напомним, что в ходе «Итогов года» российский лидер пообщался по видеосвязи со своим «двойником» и заявил, что он у него первый. Авторство вопроса принадлежит студенту СПбГУ - он при помощи нейросети скопировал внешность и голос российского лидера. Президент оценил сходство, однако пришел к определенному выводу. Экспертное мнение и аналитика