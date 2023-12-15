Экипажи Т-72Б3 уничтожили замаскированные опорники на Купянском направлении

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Экипажи танков Т-72Б3 Западной группировки войск уничтожили замаскированные опорные пункты и живую силу ВСУ на Купянском направлении. Кадры боевой работы экипажей опубликовало Минобороны России.

Замаскированные опорники в лесополосе и скопление живой силы противника обнаружили с помощью беспилотного летательного аппарата. Экипажи Т-72Б3 «Западной» группировки войск сразу выдвинулись на передний край обороны противника и отработали по полученным координатам прямой наводкой.

«Обязательное упражнение» после боевой стрельбы для танкистов - сразу же сменить позиции, чтобы уйти от возможного ответного огня и перезарядиться.

В зоне спецоперации танкисты Западной группировки войск поддерживают огнем мотострелков, работают по живой силе противника, опорным пунктам, бронетехнике, пулеметным расчетам, расчетам ПТУР.

Т-72Б3 могут наносить удары днем и ночью с закрытых огневых позиций, прямой наводкой и с навеса.

«В основном практикуемся работать с прямой наводки, потому что машина предназначена для прямой наводки. Основная работа у нас ночная. Много живой силы в лесопосадках мы уничтожили, очень много опорников, очень много техники им пожгли. И сейчас они пассивничают. Так, огрызаются иногда, обстреливают», - рассказал командир танковой роты с позывным «Волк».

Сеть огневых точек и оперативных укрытий дает возможность экипажам из режима ожидания выйти на огневой рубеж за считанные минуты и потом так же быстро его покинуть. Танкисты сами модернизируют защиту машин. Броню дополнительно укрепили поверх заводских коробок, приварили антидроновые конструкции. Трижды в танк прилетали вражеские дроны-камикадзе, и он не получил никаких повреждений.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.