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Под звуки регги: как выходец из Ямайки отметил Новый год в Донбассе

Алексей Курильченко
Игорь Лапик
15:48 02.01.2023
Семья Тафавы Руквуда вынуждена была бежать в Луганск из Купянска, когда туда зашли украинские войска. Боевики разграбили их дом и частный магазин.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Под музыку регги Тафава Руквуд, или Алик, очень любит наряжать елку вместе со своими детьми Дианой и Данилом, которые родились и выросли в Донбассе. На его родине - в далекой Ямайке - пихтовые деревья такая же экзотика, как для нас пальмы. Но за долгие годы русская традиция празднования Нового года стала уже для него родной.

А на кухне праздничный стол готовит жена Светлана. Вместе с Аликом они живут вместе уже почти 20 лет. Красная икра, мандарины, шампанское… все как в обычной семье. Вот только в новогоднем оливье есть нюансы - вместо свинины отварные куриные сардельки.

Сам Алик-Тафава называет себя православным растафарианцем. Что-то среднее между религией и позитивным образом жизни, проповедующим мир и согласие. Его семья вынуждена была бежать в Луганск из Купянска, когда туда зашли украинские войска. Боевики разграбили их дом и частный магазин.

«Там осталась моя собака и кот, но я боюсь возвращаться потому что не знаю что с нами сделают украинские солдаты», - рассказал Алик.

В Купянске националисты избили Тафаву и разбили на машине стекло за то, что говорил хоть и на ломанном, но русском языке. Он и его жена никогда не смотрели новогодние поздравления украинских президентов.

«Я не люблю украинских президентов, я им не доверяю, никогда не ходила на выборы. Лично я смотрела поздравление Путина. Наше дело правое и наш президент, и армия, они сражаются за свой народ за русских людей, за право говорить на русском языке, за право гордиться тем, что ты считаешь себя русским», - рассказала Светлана.

Сейчас дети в их семье имеют возможность учить правдивую историю России. Данил с интересом читает в учебнике про Петра Первого и Александра Третьего. А Диана счастлива, что можно не беспокоиться за Деда Мороза, которого фактически запретили на Украине.

«Ну как это можно - запретить Деда Мороза? Все дети мечтают, что на Новый год к ним придет Дед Мороз, подарит подарки, сладости. Такой праздник для детей - это бред запретить Деда Мороза», - рассказала Диана.

В этот Новый год семья Руквуд загадала чтобы 2023-й стал победным для российской армии и они наконец смогли вернуться в свой дом в Купянске. Жить мирной жизнью. Заработать денег и поехать в отпуск в далекую солнечную Ямайку.

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