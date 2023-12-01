Су-25 атаковали военные объекты и технику ВСУ на Южно-Донецком направлении

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Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России в зоне проведения СВО нанесли удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ на Южно-Донецком направлении. Кадры боевой работой Су-25 публикует Минобороны России.

Штурмовики Су-25 парой взлетели в небо и на предельно малой высоте подошли к рубежу пусков неуправляемых авиационных ракет. После их применения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета.

В результате боевого применения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ. После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава приступили к обслуживанию самолетов и подготовили технику к повторному боевому вылету.

Летчик штурмовика Су-25 рассказал, что на каждый боевой вылет теперь берет с собой плюшевого медвежонка, который стал для него своеобразным талисманом. По его словам, однажды к нему подошел ребенок с просьбой прокатиться на самолете.

«Однажды ребенок попросил прокатиться и я объяснил, что у меня самолет одноместный. Тогда он попросил прокатить его игрушку. Он стал моим талисманом. Такая поддержка нам необходима», - сказал летчик.

Ранее Минобороны России показало кадры совместной работы операторов беспилотников и расчетов орудий «Мста-Б» на Артемовском направлении. Дроны позволяют российским военнослужащим выявлять позиции противника на значительном расстоянии и наносить по ним точные удары.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.