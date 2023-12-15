Украинские боевики обстреляли Мариуполь дальнобойными ракетами

© Фото: Валерий Мельников, РИА Новости

Сегодня около половины первого ночи националисты обстреляли Мариуполь. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Отмечается, что боевики выпустили по городу три дальнобойные ракеты. Удар был нанесен с северо-запада. О разрушениях и пострадавших не сообщается.

Также около часа ночи под обстрелом оказался Кировский район Донецка. По столице ДНР националисты выпустили три снаряда калибром 155 мм.