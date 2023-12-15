Белый дом заявил, что дни военного лидера ХАМАС Синвара «сочтены»
Представитель американской администрации отметил, что не важно, сколько времени займет ликвидация.
© Фото: Yousef Masoud, Keystone Press Agency, Global Look Press
Дни военного лидера палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара сочтены. Об этом заявил представитель американской администрации в ходе телефонного брифинга, посвященного поездке помощника президента США Джейка Салливана в Израиль.
«Не важно, сколько времени это займет, правосудие по отношению к Синвару свершится», - подчеркнул чиновник.
Напомним, ранее израильские военные уничтожили одного из командиров разведслужбы ХАМАС. ЦАХАЛ и СИБ устранили Шади Баруда.
Отмечается, что офицер вместе с Яхьей Синваром отвечал за планирование нападения на израильские территории 7 октября.