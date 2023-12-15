Путин объявил о запрете на взимание процентов за ЖКХ для всех пенсионеров

Изначально запрет касался только «льготных категорий граждан», а не всех пенсионеров без исключения.

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Запрет на взимание процентов за оплату ЖКХ будет распространен на всех пенсионеров, этим вопросом займется правительство России. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в рамках встречи с лидерами думских фракций.

О подобном нововведении российский лидер изначально сказал в рамках «Итогов года с Владимиром Путиным-2023», трансляция мероприятия прошла 14 декабря.

Сегодня он уточнил, что подразумевал тогда «льготные категории граждан», то есть запрет распространялся не на всех пенсионеров. Однако президент не стал отказываться от своих слов, назвав их «полезной и хорошей оговоркой». Он добавил, что правительство продолжит начатую вчера работу по претворению этого решения в жизнь.

Президент России накануне также указал на то, что тарифы на ЖКХ не поднимались с июля прошлого года. Они оставались на одном уровне на фоне частой индексации пенсий - с декабря 2022 года это происходило трижды.