Армия Кузница победителей: курсанты МВОКУ проходят подготовку с учетом опыта СВО Константин Исаев Учебный процесс построен таким образом, чтобы получить универсальных и грамотных командиров, готовых быстро ориентироваться в любой боевой обстановке. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Кремлевские курсанты внедряют в Московском командном училище опыт специальной военной операции. Ведь среди них десятки участников СВО. Только на первом курсе учатся почти 30 человек. Работа в здании, тактическая медицина, рукопашный бой в окопах - программа подготовки усложнилась в несколько раз. Штурм и зачистка здания, дальше - действия в лесополосе. © ТРК «Звезда» Это рядовая тренировка курсантов Московского высшего общевойскового командного училища. Задача нападающих - захват укрепрайона противника. Здесь все происходит практически молниеносно. Курсант не просто забегает в окоп противника, он под прикрытием огня сразу двух бойцов с разбега, скользя по снегу на коленях, буквально врывается внутрь. После в плотной дымовой завесе начинается зачистка оборонительных сооружений. Каждый поворот окопов преодолевается только под прикрытием товарища. Каждое движение выверено, но оттачивается еще и еще. И все с учетом опыта, полученного в ходе проведения спецоперации. Один из этих первокурсников - Данил Гончаров. Родом из Донецка, его отец погиб в мае 22-го года, защищая Донбасс. Сам Данил, отслужив морским пехотинцем на Балтике, тоже пошел воевать за свою, сначала малую Донецкую республику, а теперь уже - огромную Родину. Разницу между рядовым и командиром понял спустя всего несколько месяцев учебы. «Не зря мечтал, не зря хотел, не зря стремился. Тактика и огневая подготовка мне очень нравятся. Именно подготовка как командира. Именно это мне и нужно было», - признался курсант 1 курса МВОКУ. Рукопашный бой в ограниченном пространстве окопа - это особый вид схватки на выживание. И опытные инструкторы гоняют курсантов до седьмого пота. Даже, казалось бы, безоружный против автомата боец буквально двумя движениями выигрывает схватку. Но Московское высшее общевойсковое командное училище это не только тренировки на местности. В классах проходят занятия по подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов. Здесь многое в новинку даже для преподавателей. Этот курс еще только формируется, но в училище уже сделали настоящий шаг вперед. В буквальном смысле из аудитории - в коридор. Одна из уникальных разработок преподавателей училища - полоса препятствий для дрона. На ней отрабатывают навыки уже после занятий в классе. Тренируется и точность полета и правильный заход на цель. © ТРК «Звезда» Здесь же на первом курсе учится еще один герой Донбасса. Константин Морозов родом из Ярославля. В зоне проведения СВО уже успел получить Орден Мужества и Медаль за Отвагу. «Первые месяцы здесь было непривычно. Слишком тихо. Самое интересное для меня, наверное, тактическая медицина. И немного интересуюсь, как раз БПЛА. Не бывает бесполезных знаний, бывают люди, которые не могут их применить», - заверил курсант 1 курса МВОКУ Константин Морозов. Тренировка по тактической медицине. Условно раненых эвакуируют с поля боя. Здесь тоже многое меняется с учетом опыта последних лет. Разведчики ранены, тут же выдвигается помощь, резким движением раненый переворачивается, начинается накладка жгута, прикрытие и эвакуация бойца в тыл. © ТРК «Звезда» Здесь же и еще один заслуженный первокурсник училища. Павел Ковалев. Морской пехотинец, отслужил и срочную, и контракт, а потом - тоже бесценный опыт на разных направлениях Донбасса. «Разница огромная. На СВО я был подчиненным, сейчас мне доверили личный состав, я начинаю понимать своих командиров, с какой-то стороны. Это непростая работа, которая требует долгого кропотливого обучения», - сказал курсант 1 курса МВОКУ Павел Королев. Сейчас в училище только на первом курсе учатся сразу 29 ребят, воевавших в зоне проведения спецоперации. Безусловно, их накопленный опыт помог им стать курсантами, но никаких особых привилегий при поступлении у них не было. Зато их знания реальной боевой обстановки - безусловно помогают. «Отвоевали, получили определенный опыт, боевой опыт, не простой, многие из них ранены. Мне пришлось с ними беседовать, это наши люди, это настоящие герои, настоящие патриоты», - отметил выпускник МВОКУ 1963-го года, с 1998 по 2000 год - начальник Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил РФ Анатолий Головнев. Курсантам здесь скучать некогда. Их учеба прерывается только на прием пищи и сон. Все остальное время - бесконечные занятия. Все для того, чтобы подготовить универсальных и грамотных командиров самых разных подразделений сухопутных войск, готовых быстро ориентироваться в изменении любой боевой обстановки. Экспертное мнение и аналитика