МО РФ сообщило об уничтожении двух беспилотников врага в небе Курской области

Украинские беспилотники были уничтожены в воздухе дежурными средствами ПВО.

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Минобороны России заявило об уничтожении украинских беспилотников в небе Курской области.

Два беспилотника были сбиты дежурными средствами противовоздушной обороны сегодня около 17.30 по московскому времени.

Уточняется, что оба беспилотных летательных аппарата были самолетного типа, они были запущены с целью совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

Ранее сообщалось об уничтожении девяти украинских беспилотников в воздушном пространстве Московской и Калужской областей.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.