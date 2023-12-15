МО РФ сообщило об уничтожении двух беспилотников врага в небе Курской области
Украинские беспилотники были уничтожены в воздухе дежурными средствами ПВО.
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
Минобороны России заявило об уничтожении украинских беспилотников в небе Курской области.
Два беспилотника были сбиты дежурными средствами противовоздушной обороны сегодня около 17.30 по московскому времени.
Уточняется, что оба беспилотных летательных аппарата были самолетного типа, они были запущены с целью совершить террористическую атаку по объектам на территории России.
Ранее сообщалось об уничтожении девяти украинских беспилотников в воздушном пространстве Московской и Калужской областей.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.