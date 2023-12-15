В Подольске открыли памятник-бюст Герою России Игорю Сергуну

Бюст был установлен на бульваре 65-летия Победы. Рядом был открыт стенд с биографическими сведениями о генерал-полковнике Игоре Сергуне.

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В Подольске открыли памятник Герою России генерал-полковнику Игорю Сергуну. Об этом сообщает Российское военно-историческое общество.

На церемонии присутствовал председатель РВИО Владимир Мединский, глава Подольска Григорий Артамонов и дочери Игоря Сергуна Ольга и Елена.

«Важно не сколько ты прожил, важно как ты прожил и как тебя помнят. А мы помним и будем помнить каждого, кто отдал свое здоровье и свою жизнь за Родину, как и Игорь Дмитриевич Сергун», - заявил Мединский в ходе торжемственной церемонии открытия.

Бюст генерал-полковнику установлен на бульваре 65-летия Победы. Рядом с памятником также открыли стенд с биографическими сведениями о жизненном пути Игоря Сергуна.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье открыли памятный знак о мужестве граждан Донбасса и Новороссии.