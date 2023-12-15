Путин предупредил об опасности для объектов ж/д инфраструктуры
Противник пытается дотянуться до важнейших объектов инфраструктуры Восточного полигона железной дороги. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая во время IV Железнодорожного съезда.
Обращаясь к железнодорожникам, глава Российского государства призвал был внимательными и соблюдать бдительность, а также учитывать условия, в которых находится страна. Российский лидер также отметил, что обеспечением безопасности занимаются в первую очередь правоохранители.
«Противник пытается, вы знаете об этом, дотянуться до важнейших объектов инфраструктуры Восточного полигона», - сказал он.
Путин оценил вклад работников железнодорожной отрасли в развитие нашей страны и укрепление ее суверенитета. Президент указал на вклад компании «Российские железные дороги» в обеспечение заказами различных секторов отечественной экономики, науки и бизнеса.