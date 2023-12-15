МО РФ сообщило о 40 групповых ударах по инфраструктуре Украины за неделю

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщило о нанесении с 9 по 15 декабря 40 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военной инфраструктуре Украины.

По данным российского оборонного ведомства, под ударами оказались украинские военные аэродромы, арсеналы, места хранения боеприпасов, вооружения и техники. Также российские военные поразили пункты размещения украинских военных, националистов «Азова»* и наемников Иностранного легиона.

В Минобороны сообщили, что на Купянском направлении российские военные улучшили положение по переднему краю и отразили 27 украинских атак. Недельные потери украинской стороны в живой силе превысили 425 человек. Среди уничтоженной на данном направлении техники ВСУ есть пять танков, среди которых один немецкий Leopard.

На Краснолиманском направлении отражены 11 атак украинских штурмовых групп. За неделю потери ВСУ в живой силе составили до 1 100 человек, также противник лишился четырех танков. На Донецком направлении российские войска улучшили на отдельных участках положение по переднему краю, а также отразили 49 атак. Санитарные и безвозвратные потери украинской стороны превысили 1 580 человек.

* «Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.