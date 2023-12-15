Флаг АПЛ «Ленинский комсомол» водрузят в Арктике

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В Арктике водрузят символический флаг первой отечественной атомной подводной лодки К-3 «Ленинский комсомол», построенной на Севмаше (входит в ОСК). Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Накануне 65-летия ввода первой АПЛ в состав флота генеральный директор Севмаша Михаил Будниченко передал полотнище с символом корабля главнокомандующему ВМФ адмиралу Николаю Евменову. Главком назвал водружение флага в Арктике данью уважения истории создания и развития отечественного атомного подводного флота. По словам Евменова, флаг символизирует приоритет России в данном районе.

Главком также напомнил, что в нашей стране строятся атомные подводные лодки 4-го поколения и идет работа над подводными лодками 5-го поколения, однако все помнят, с чего начиналась отечественная эра атомного подводного флота.

«Ленинский комсомол», К-3 - первая советская атомная подводная лодка. В июле 1962 года впервые в истории отечественного ВМФ атомоход К-3 совершил первый длительный поход подо льдами Северного Ледовитого океана.

Сейчас «Ленинский комсомол» - центральный экспонат Музея военно-морской славы на территории кластера «Остров фортов» в Кронштадте. Осенью прошлого года завершилась уникальная инженерно-техническая операция, когда подводную лодку, разделенную на две части, провезли по улицам Кронштадта и доставили на площадку музея.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.