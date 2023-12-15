«Ромашки» из металла засекут ядерный взрыв: «Звезда» показала, как это работает

Весь секрет в том, чтобы расположить станции в ключевых местах, на стыках литосферных плит. Иметь такую систему наблюдения России позволяют ее исключительные размеры, наделяющие нас вариативностью размещения станций - благодаря им мы слышим все.

© Фото: ТРК «Звезда»

«Звезда» показала, как Россия может узнать о ядерном взрыве, произошедшем в другом полушарии. Наш телеканал сделал это в своем фильме про 12-е Главное управление Министерства обороны, отвечающее в том числе за мониторинг ядерной обстановки в мире.

Сеть из 32 наблюдательных станций, которая дает возможность вести такой мониторинг, построена благодаря исключительным размерам нашей страны. Они позволяют размещать станции на стыках литосферных плит - они могут засекать неестественные колебания, вычисляя ядерные взрывы в разных точках нашей планеты.

Управление, занимающееся этими вопросами, - одна из самых закрытых организаций в структуре нашего военного ведомства. И вам предоставлен шанс частично приоткрыть завесу тайны над его работой.

Посмотреть документальный фильм «Верные слову. 12-е Главное управление Министерства обороны» можно тут.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.