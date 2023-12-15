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«Ромашки» из металла засекут ядерный взрыв: «Звезда» показала, как это работает

Константин Исаев
14:55 15.12.2023
Весь секрет в том, чтобы расположить станции в ключевых местах, на стыках литосферных плит. Иметь такую систему наблюдения России позволяют ее исключительные размеры, наделяющие нас вариативностью размещения станций - благодаря им мы слышим все.
«Ромашки» из металла засекут ядерный взрыв: «Звезда» показала, как это работает
© Фото: ТРК «Звезда»
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«Звезда» показала, как Россия может узнать о ядерном взрыве, произошедшем в другом полушарии. Наш телеканал сделал это в своем фильме про 12-е Главное управление Министерства обороны, отвечающее в том числе за мониторинг ядерной обстановки в мире. 

Сеть из 32 наблюдательных станций, которая дает возможность вести такой мониторинг, построена благодаря исключительным размерам нашей страны. Они позволяют размещать станции на стыках литосферных плит - они могут засекать неестественные колебания, вычисляя ядерные взрывы в разных точках нашей планеты. 

Управление, занимающееся этими вопросами, - одна из самых закрытых организаций в структуре нашего военного ведомства. И вам предоставлен шанс частично приоткрыть завесу тайны над его работой.

Посмотреть документальный фильм «Верные слову. 12-е Главное управление Министерства обороны» можно тут

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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