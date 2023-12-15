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«Пыль стояла столбом»: снег проломил крышу предприятия в Тульской области

Ирина Егорова
13:20 15.12.2023
Прокуратура Тульской области проводит проверку в связи с инцидентом. Отмечается, что никто не пострадал.
© Видео: Прокуратура Тульской области © Фото: Прокуратура Тульской области
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Крыша предприятия по производству парфюмерной и косметической продукции в Тульской области обрушилась под тяжестью снега. В здании в момент обрушения находились рабочие. Речь идет о здании складского помещения ООО «Гранд А.В.», расположенного на Привокзальной улице города Донской. 

«Пока были в раздевалке, слышали грохот и шум. Выйдя на лестницу, поняли, что все рушится, так как пыль стояла столбом, даже видимость уже была плохая, все в панике выбежали на улицу. Потом приехали службы, а нас стали развозить по домам. Говорят, что даже стена упала, не только потолок», - приводит слова очевидицы паблик «Новомосковск сегодня» в сети «ВКонтакте». 

Прокуратура города Донской организовала проверку в связи с обрушением конструкции. Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет.

«По установленной информации, 14 декабря 2023 года под тяжестью осадков частично обрушилась конструкция помещения 1973 года постройки площадью 1,8 тыс. кв. м, в котором было организовано производство средств личной гигиены», - сказано в сообщении прокуратуры Тульской области в Telegram-канале

Виновником обильных снегопадов является циклон «Ваня», который обрушился на центральную часть России 15 декабря. За сутки выпало до пятой части месячных осадков.

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