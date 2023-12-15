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Приземление тестового самолета в закрытый аэропорт Краснодара ожидается в 14.15

Максим Крюков
12:00 15.12.2023
В пятницу будет проведено комплексное тестирование служб аэропорта Краснодара для проверки его готовности перед решением вопроса о возможном возобновлении полетов.
Приземление тестового самолета в закрытый аэропорт Краснодара ожидается в 14.15
© Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости
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В пятницу, 15 декабря, в 13.00 по московскому времени из Минеральных Вод запланирован вылет самолета авиакомпании «Азимут», который выполнит первый тестовый рейс в аэропорт Краснодара. Об этом свидетельствуют данные онлайн-расписания на сайте перевозчика.

Ожидается, что воздушное судно приземлится в административном центре Краснодарского края в 14.15. Обратный рейс запланирован ровно через час - в 15.15, в Минводы самолет вернется в 16.30.

Сегодня утром в пресс-службе международного аэропорта Краснодар напомнили, что воздушная гавань проведет комплексную проверку служб к последующему открытию, сообщает ТАСС.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что «Азимут» выполнит тестовый полет в Краснодар из московского Внуково. По словам главы региона, если рейс пройдет успешно, воздушную гавань откроют. О готовности возобновить рейсы в краснодарский аэропорт также заявили авиакомпании «Аэрофлот», «Победа» и «Россия».

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