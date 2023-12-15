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Операторов беспилотников научили сопровождать штурмовые группы при наступлении

11:58 15.12.2023
В ходе практики военнослужащие учатся сопровождать штурмовые группы при наступлении, эвакуации раненого, выполняя полеты на малых высотах с вылетом в условно занятый противником район.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министерство обороны России показало, как готовят операторов беспилотников в зоне специальной военной операции в интересах подразделений штурма и разведки. Подготовку проходят военнослужащие Центрального военного округа.

Программа включает в себя обучение на симуляторах, теоретическую часть, инженерную и техническую подготовку. Имеются площадки, где пилоты отрабатывают навыки на практике. Операторам показывают, как обслуживать и ремонтировать аппараты, а также учат их управлять беспилотниками. По окончании курсов будущие операторы должны сдать экзамены.

В ходе практических занятий военнослужащие учатся сопровождать штурмовые группы при наступлении, эвакуации раненого, выполняя полеты на малых высотах. Занятия проводятся под руководством опытных инструкторов, оттачивается каждый элемент.

Особое внимание уделяется совершенствованию навыков пилотирования на малых высотах, умению запоминать элементы местности с экрана, точно передавать координаты нахождения штурмовой группы на командный пункт. 

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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