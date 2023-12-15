В Копейске львов оставили в фургоне передвижного шапито в 30-градусный мороз

Местные зоозащитники готовят письменное обращение к чиновникам и силовикам с просьбой найти владельца цирка шапито и изъять животных.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Совсем не королевский прием оказали царям зверей в Челябинской области. Семейство львов загнали в тесный вагончик в городе Копейск и оставили мерзнуть в 30-градусный мороз! Соседство с царскими особами не оценили и жители города. На всю округу теперь стоит рев. Детей боятся выпускать на улицу. Владельца цирка на колесах разыскивают.

«У меня подружка живет, у нее крайний дом. Она предлагала: "Давай запретим, давай не пускать". Конечно, я боюсь, о чем тут говорить. А вам вот не страшно?» - сказала жительница Копейска Ольга. «Это небезопасно. На улице очень холодно, животные не должны содержаться в таком состоянии. Это безобразие полное. Надо принимать срочно меры», - заявила жительница Копейска Татьяна Высоцкая. «Содержатся по-браконьерски, потому что очень маленькая клетка, никаких условий для хищников нет. И им холодно, скорее всего, на Урале сейчас такие морозы», - отметил житель Копейска Денис Киланов.

На улице посреди частного сектора решил перезимовать бродячий цирк. Как раз в тот момент, когда начались лютые, даже по уральским меркам, холода. Последние несколько суток на Урале стоит аномальный мороз - температура опускается до -40 градусов ночью. Сколько еще смогут протянуть хищники в таких условиях, остается только предполагать.

Ветеринарный врач и эксперт в области диких кошек уверен, что до весны звери в таких условиях просто не доживут. Железный короб, предназначенный только для транспортировки, не дает возможности даже полноценно двигаться, чтобы согреться.

Кроме того, здесь не соблюдены элементарные меры безопасности. Трагедией такое соседство может закончиться и для живущих рядом людей.

«Люди детей ведут в школу. А там ограждение, которое можно руками разбирать, и какая-то собака бегает», - сказал ветеринарный врач Карен Даллакян.

Впрочем, охрана у животных все же есть - пенсионерка, возле дома которой и припаркован фургон. Она уверяет, что хищники принадлежат зятю - директору цирка. Животных он любит и оберегает, вот только не пускает даже ветеринаров оценить их состояние.

«Они кушают один раз в день. Если мясо есть - то мясо, если курица - то по четыре штуки каждому», - поделилась теща директора цирка Людмила.

Это при том, что, по оценке тех же ветврачей, такие хищники в день должны съедать по 20 килограммов мяса, а в 40-градусные морозы норму нужно увеличить. Ответить на многочисленные вопросы мог бы директор всего этого цирка, но дома он не появляется. Возможно, отправился на очередные гастроли. К слову, одно из его выступлений в Новосибирске даже стало популярным в соцсетях. Прямо перед десятками зрителей дрессировщик не смог справиться со своими хищниками и едва не погиб.

Ветеринары пытались вызвать на место Россельхознадзор. Это ведомство выдавало дрессировщику лицензию, правда, на нахождение в Алтайском крае. Но чиновники спасать жителей и зверей не поспешили.

Теперь зоозащитники готовят письменное обращение не только к чиновникам, но и к силовикам, с просьбой найти владельца шапито и изъять животных.