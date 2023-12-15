Минобороны России показало разминирование территорий под Артемовском

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Саперы ВДВ каждый день обезвреживают мины и неразорвавшиеся боеприпасы на освобожденных территориях под Артемовском. Кадры их работы публикует Минобороны России.

Десантники работают над разминированием, несмотря на постоянную угрозу воздействия противника. Они обследуют занятые украинские укрепления, а также дороги, по которым бойцам на передовой доставляются материальные средства.

В данном случае саперы обнаружили противотанковую мину. Организовав прикрытие, старший группы установил накладной снаряд. Взрыв уничтожил мину. В дальнейшем по этой дороге будет передвигаться российская техника, чтобы снабжать войска материальными средствами и боеприпасами.

Ранее сообщалось, что севастопольские врачи и саперы извлекли из тела бойца неразорвавшийся боеприпас.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов