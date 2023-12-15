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Минобороны России показало разминирование территорий под Артемовском

11:19 15.12.2023
Неразорвавшиеся боеприпасы и мины ликвидируют саперы Воздушно-десантных войск.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Саперы ВДВ каждый день обезвреживают мины и неразорвавшиеся боеприпасы на освобожденных территориях под Артемовском. Кадры их работы публикует Минобороны России.

Десантники работают над разминированием, несмотря на постоянную угрозу воздействия противника. Они обследуют занятые украинские укрепления, а также дороги, по которым бойцам на передовой доставляются материальные средства. 

В данном случае саперы обнаружили противотанковую мину. Организовав прикрытие, старший группы установил накладной снаряд. Взрыв уничтожил мину. В дальнейшем по этой дороге будет передвигаться российская техника, чтобы снабжать войска материальными средствами и боеприпасами. 

Ранее сообщалось, что севастопольские врачи и саперы извлекли из тела бойца неразорвавшийся боеприпас.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов

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