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Пленный рассказал, как ВС РФ «размотали» украинский батальон за пару дней

11:10 15.12.2023
Украинец признался, что хотел бы вернуться домой, но только после окончания боевых действий, иначе его снова отправят служить.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Российские военные гораздо профессиональнее и лучше оснащены, чем украинские, рассказал пленный ВСУ Антон Маскин представителям Минобороны России.

«Я не знаю, где были наши командиры, но, видимо, не там, где надо, скажем так. По последним данным, "размотали" почти весь батальон за эти пару дней», - сказал он.

По словам пленного, украинская сторона столкнулась со снарядным голодом. Кроме того, многие украинцы не понимают, ради чего вести боевые действия.

Маскин рассказал, как попал в плен. Российские военные обстреливали из минометов, вынудив украинцев спрятаться в яме. Поняв, что сражаться дальше бессмысленно, Антон предложил сослуживцам сдаться в плен.

Мужчина хочет вернуться на Украину, но предполагает, что на родине его снова отправят воевать, поэтому предпочел бы дождаться окончания конфликта.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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