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Летевший из Москвы самолет аварийно приземлился в Южно-Сахалинске

Ирина Егорова
05:07 01.12.2023
Причины аварийной посадки неизвестны. Самолет приземлился без происшествий, пострадавших нет.
Летевший из Москвы самолет аварийно приземлился в Южно-Сахалинске
© Фото: Soeren Stachedpa, Global Look Press
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Аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска совершил самолет Boeing 737 авиакомпании «Аэрофлот». Он летел из Москвы, сообщается на сайте ГУ МЧС по Сахалинской области. 

«Утром 01 декабря поступила информация, что в аэропорту города Южно-Сахалинска готовится совершить аварийную посадку воздушное судно Боинг-737 авиакомпании "Аэрофлот" вылетевший из Москвы», - сказано в сообщении.

Воздушное судно без происшествий приземлилось в 9.34 по местному времени. Пострадавших нет. Причины аварийной посадки пока неизвестны.

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