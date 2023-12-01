Летевший из Москвы самолет аварийно приземлился в Южно-Сахалинске
Причины аварийной посадки неизвестны. Самолет приземлился без происшествий, пострадавших нет.
© Фото: Soeren Stachedpa, Global Look Press
Аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска совершил самолет Boeing 737 авиакомпании «Аэрофлот». Он летел из Москвы, сообщается на сайте ГУ МЧС по Сахалинской области.
«Утром 01 декабря поступила информация, что в аэропорту города Южно-Сахалинска готовится совершить аварийную посадку воздушное судно Боинг-737 авиакомпании "Аэрофлот" вылетевший из Москвы», - сказано в сообщении.
Воздушное судно без происшествий приземлилось в 9.34 по местному времени. Пострадавших нет. Причины аварийной посадки пока неизвестны.