В стране и мире Летевший из Москвы самолет аварийно приземлился в Южно-Сахалинске Ирина Егорова Причины аварийной посадки неизвестны. Самолет приземлился без происшествий, пострадавших нет. © Фото: Soeren Stachedpa, Global Look Press Читайте нас на: Аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска совершил самолет Boeing 737 авиакомпании «Аэрофлот». Он летел из Москвы, сообщается на сайте ГУ МЧС по Сахалинской области. «Утром 01 декабря поступила информация, что в аэропорту города Южно-Сахалинска готовится совершить аварийную посадку воздушное судно Боинг-737 авиакомпании "Аэрофлот" вылетевший из Москвы», - сказано в сообщении. Воздушное судно без происшествий приземлилось в 9.34 по местному времени. Пострадавших нет. Причины аварийной посадки пока неизвестны. Экспертное мнение и аналитика