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Скончался один из основателей цветного советского телевидения Абрам Шендерович

Ирина Егорова
09:51 14.12.2023
Его влияние на технологический прогресс телевидения в стране оставило неизгладимый след, содействуя созданию и внедрению цветного телевизионного вещания в Советском Союзе.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: PPI, Keystone Press Agency, Global Look Press
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В возрасте 96 лет умер один из основателей цветного советского телевидения Абрам Шендерович. Информацию о кончине сооснователя цветного ТВ подтвердил «Звезде» его куратор, адвокат Константин Андреев. Он накануне вечером навещал Шендеровича, и тот «был не в очень хорошем состоянии, не смог со мной беседовать, сказал, что устал, и просил уйти».

«Рано утром скончался. Об этом мне сообщила сиделка, которая находилась рядом с ним», - сказал Андреев.

Он добавил, что сейчас ожидается ритуальная машина и будет решаться вопрос с определением кладбища, где будет похоронен Шендерович.

На вопрос о причине смерти Андреев ответил: «96 лет человеку. Умер от старости».

«Он стоял у истоков создания цветного советского телевидения. Был ведущим в этой области специалистом, ему республики союзные должны быть обязаны тем, что в России появилось цветное телевидение. Очень богатая, интересная жизнь и судьба была у человека», - рассказал куратор.

По его словам, Шендерович встречался с Хрущевым, который поручал ему проекты, связанные с ТВ, работал на оборонное ведомство. Его влияние на технологический прогресс телевидения в стране оставило неизгладимый след, содействуя созданию и внедрению цветного телевизионного вещания в Советском Союзе.

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