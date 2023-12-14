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В Новосибирске врачи смогли вернуть речь потерявшим способность говорить бойцам

Надежда Котормус
09:36 14.12.2023
Авторские методики врачей санатория в Новосибирске позволяют справиться получившим ранения в зоне СВО бойцам даже с такими серьезными проблемами, как потеря речи.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Магнит, иголки, пиявки и массаж - так проходит реабилитация бойцов, которые получили тяжелые ранения в ходе спецоперации. Авторские методики новосибирских врачей позволяют справиться даже с такими серьезными проблемами, как потеря речи. Медики также готовят военнослужащих к протезированию.

Занятие на этом тренажере - лишь на первый взгляд развлечение. Движение шара на мониторе управляется пластинами под ногами, а это серьезная тренировка баланса и координации. В зоне специальной военной операции ранение Руслан получил в октябре. Сейчас идет процесс реабилитации.

«Очень много процедур. С самого утра, с 8 часов, массажи, и пошли физиопроцедуры. Они все любимые. Все те, которые способствуют, скажем так, быстрому тщательному восстановлению для того, чтобы вернуться в строй», - поделился военнослужащий ВС РФ Руслан.

Новосибирский санаторий вот уже 84 года помогает восстанавливать здоровье россиянам. Десятилетиями наработанные практики и авторские методики. Последними особенно гордятся. Например, микрополяризация головного мозга. Сегодня - в первую очередь помогают пройти реабилитацию участникам СВО.

«Поступают к нам в том числе с обширными поражениями и головного мозга, закрытыми черепно-мозговыми травмами, контузиями головного мозга, а эту методику впервые разработал как раз наш врач - заведующий отделением Валентин Васильевич. Есть очень хорошие результаты, когда к нам поступали военнослужащие, которые не произносили ни одного слова, но по итогам лечения военнослужащий уже мог внятно произносить свою речь», - рассказал заместитель начальника филиала «Санаторий «Ельцовка» Расул Нустафаев.

С начала года - уже более 1 300 пациентов с нарушениями работы опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, нервной системы. К любой проблеме подходят комплексно. Опыт перенимают у коллег в Военно-медицинской академии имени Кирова. Сеансы релаксации, массажи и ванны. Казалось бы, курорт, но процесс восстановления требует и жертв. Разработка суставов - настоящая мука.

«Иногда мы на такой грани, когда мы уже следим за пациентом, чтобы, не дай бог, ему не было слишком больно, чтобы не дошло дело до обморока. И ты должен все равно ему вот эту руку выпрямлять или сгибать и порой как-то его подбадривать: "Ну потерпи, давай досчитай до 20"», - сказала инструктор по лечебной физкультуре Наталья Горова.

Чтобы достичь результата, в ход идут самые разные методы: магниты, иголки и даже пиявки! Важная часть работы - подготовка к будущему протезированию. Новосибирский санаторий - единственный за Уралом. Получить помощь здесь могут военнослужащие не только Центрального военного округа, но и любой участник спецоперации. Потребуется только направление от врача.

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