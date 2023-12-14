ВС РФ уничтожили склады вооружения ВСУ в Херсонской и Запорожской областях

По данным Минобороны России, склады ракетно-артиллерийского вооружения противника были поражены в населенных пунктах Дарьевка и Вольнянск.

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Российские военнослужащие поразили склады ракетно-артиллерийского вооружения украинских боевиков в районах населенных пунктов Дарьевка Херсонской области и Вольнянск Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В российском оборонном ведомстве добавили, что оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ была поражена живая сила и военная техника неприятеля в 128-ми районах.

Кроме того, в МО РФ сообщили, что на Херсонском направлении в результате грамотных и слаженных действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации потери ВСУ составили до 40 боевиков, а также четыре автомобиля.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.