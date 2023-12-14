В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Bloomberg: экс-главу BP лишили миллионов фунтов за ложь совету директоров

Ирина Егорова
08:38 14.12.2023
Луни солгал о своих личных отношениях с сотрудниками, чем сознательно ввел в заблуждение начальство. 
Bloomberg: экс-главу BP лишили миллионов фунтов за ложь совету директоров
© Фото: Thomas Trutschel, photothek.net v, Global Look Press
Читайте нас на:

Экс-глава компании британской нефтегазовой компании British Petroleum (BP)  Бернард Луни лишился выплат в размере 32,4 миллиона фунтов стерлингов (40,6 миллиона долларов) после отставки за ложь совету директоров, сообщает Bloomberg.

Луни солгал о своих личных отношениях с сотрудниками, чем сознательно ввел в заблуждение начальство. 

«Совет установил, что это является серьезным проступком», - передает издание. 

В качестве меры наказания 53-летнему бизнесмен не получит зарплаты, пенсии и бонуса за 2023-й финансовый год.  Также будет аннулирована часть вознаграждений и акций

Сам Луни заявил, что гордится успехами, которые ему с коллегами удалось достичь за время пребывания на посту гендиректора BP.

«Я разочарован тем, как разрешилась эта ситуация. И, глядя в будущее, я хочу просто пожелать всем в BP всего наилучшего», - ответил он в ответ на обвинения. 

Сейчас руководство компании занимается поиском замены Луни не только среди внешних  кандидатов, но и рассматривают внутренних потенциальных сотрудников.

Бернард Луни ушел в отставку в сентябре 2023 года. Временно исполняет обязанности гендиректора финансовый директор Мюррей Окинклосс. Луни проработал чуть менее четырех лет главой BP. Под его руководством BP стала единственной крупной нефтяной компанией, стремящейся сократить добычу нефти и газа в этом десятилетии. До Луни « у руля» компании был Роберт Дадли, который возглавлял компанию с 2020 по 2019 год. 

Компания BP была основана в 1909 году. Сейчас она входит в шесть самых крупных нефтегазовых корпораций мира.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:42 В стране и мире
Видео
Перед входом в Гостиный двор выстроилась очередь из журналистов
08:23 В стране и мире
В Польше собрали $18 тысяч для депутата сейма, потушившего ханукальные свечи
08:07 В стране и мире
МВД объявило в розыск главу военной разведки Украины Буданова
07:27 В стране и мире
Politico: чиновники ЕС в частном порядке называют Украину «черной дырой»
07:20 В стране и мире
ВС РФ сбили 9 украинских беспилотников над Калужской и Московской областями
Популярное
Видео
SHAMAN выступил в Совфеде и преклонил колено перед Матвиенко
Видео
Речь главы ЕК фон дер Ляйен о мощи Европы завершилась под собачий лай
Зюганов рассказал, что консультировал Путина по выборам на сталинской даче
Видео
Сюжет из Гашека: украинскому священнику вручили повестку за слова «раб Божий»
Видео
Бабушкам пришлось выпрыгивать из электрички в сугроб в Подмосковье из-за сбоя
Малышка-панда из Московского зоопарка начала стоять на четырех лапах
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.
На сайте tvzvezda.ru применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробнее
Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.