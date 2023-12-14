Bloomberg: экс-главу BP лишили миллионов фунтов за ложь совету директоров

Луни солгал о своих личных отношениях с сотрудниками, чем сознательно ввел в заблуждение начальство.

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Экс-глава компании британской нефтегазовой компании British Petroleum (BP) Бернард Луни лишился выплат в размере 32,4 миллиона фунтов стерлингов (40,6 миллиона долларов) после отставки за ложь совету директоров, сообщает Bloomberg.

Луни солгал о своих личных отношениях с сотрудниками, чем сознательно ввел в заблуждение начальство.

«Совет установил, что это является серьезным проступком», - передает издание.

В качестве меры наказания 53-летнему бизнесмен не получит зарплаты, пенсии и бонуса за 2023-й финансовый год. Также будет аннулирована часть вознаграждений и акций

Сам Луни заявил, что гордится успехами, которые ему с коллегами удалось достичь за время пребывания на посту гендиректора BP.

«Я разочарован тем, как разрешилась эта ситуация. И, глядя в будущее, я хочу просто пожелать всем в BP всего наилучшего», - ответил он в ответ на обвинения.

Сейчас руководство компании занимается поиском замены Луни не только среди внешних кандидатов, но и рассматривают внутренних потенциальных сотрудников.

Бернард Луни ушел в отставку в сентябре 2023 года. Временно исполняет обязанности гендиректора финансовый директор Мюррей Окинклосс. Луни проработал чуть менее четырех лет главой BP. Под его руководством BP стала единственной крупной нефтяной компанией, стремящейся сократить добычу нефти и газа в этом десятилетии. До Луни « у руля» компании был Роберт Дадли, который возглавлял компанию с 2020 по 2019 год.

Компания BP была основана в 1909 году. Сейчас она входит в шесть самых крупных нефтегазовых корпораций мира.