ВС РФ сбили 9 украинских беспилотников над Калужской и Московской областями

Дежурные силы ПВО перехватили девять украинских беспилотных летательных аппаратов над Калужской и Московской областями, сообщили в МО РФ.

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Российские военнослужащие сбили девять украинских БПЛА в небе над Калужской и Московской областями. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено девять украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Калужской и Московской областей», - говорится в заявлении ведомства.

Сегодня ночью мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны отразили две атаки беспилотников, летевших в сторону столицы. Он уточнил, что дроны были сбиты в Наро-Фоминском городском округе. Градоначальник добавил, что разрушений и пострадавших после падения обломков БПЛА нет.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.