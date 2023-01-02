В США назвали ЭМИ-атаку опаснейшей военной угрозой для страны

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Офицер Военно-воздушных сил США в отставке Кристиан Орр назвал электромагнитный удар по Соединенным Штатам самой опасной военной угрозой для страны. Своим мнением военный эксперт поделился в статье для сайта 19FortyFive.

«Успешный ЭМИ-удар по США стал бы катастрофой, не поддающейся ни измерению, ни пониманию, по сути, означающей конец света, однако администрация Байдена ничего не предпринимает по этому поводу», — отметил эксперт.

По мнению ветерана ВВС США, электромагнитный импульс, вызванный взрывом термоядерного оружия в атмосфере способен уничтожить или серьезно повредить энергосистему и любые электронные устройства, например, компьютеры и радиоприемники.

Офицер подверг критике президента США Джо Байдена за бездействие в сфере защиты Америки от угрозы электромагнитного удара. По данным аналитика, эта угроза исходит от Ирана, России и Китая, у которых есть возможностью нанести ЭМИ-удар по США.