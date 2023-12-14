На Краснолиманском направлении ночью «Грады» накрыли замаскированные позиции ВСУ

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На Краснолиманском направлении зоны специальной операции в ночное время расчеты реактивных систем залпового огня «Град» группировки войск «Центр» при взаимодействии с подразделением беспилотных летательных аппаратов уничтожили замаскированные позиции боевиков. Об этом рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

Бойцы батареи уральского гвардейского мотострелкового полка при получении координат от разведгрупп скрытно прибыли на огневые позиции. Произведя развертывание боевой машины из походного положения в боевое, артиллеристы навели установку на цель и залпом реактивных снарядов ударили по националистам.

За поражением цели следили разведчики. После выполненной задачи расчет покинул огневую позицию, оперативно выполнив противоогневой маневр.

Слаженная работа расчета РСЗО «Град» и разведчиков позволяет эффективно поддерживать действия штурмовых подразделений ЦВО, нанося массированные удары по укрепленным районам, технике и живой силе в районах Торского участка и Серебрянского лесничества.

Материал подготовили Сергей Лебеде в и Николай Баранов