Армия Армия Армия

На Краснолиманском направлении ночью «Грады» накрыли замаскированные позиции ВСУ

06:11 14.12.2023
Массированные удары артиллеристов позволяют эффективно поддерживать действия штурмовых подразделений.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

На Краснолиманском направлении зоны специальной операции в ночное время расчеты реактивных систем залпового огня «Град» группировки войск «Центр» при взаимодействии с подразделением беспилотных летательных аппаратов уничтожили замаскированные позиции боевиков. Об этом рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

Бойцы батареи уральского гвардейского мотострелкового полка при получении координат от разведгрупп скрытно прибыли на огневые позиции. Произведя развертывание боевой машины из походного положения в боевое, артиллеристы навели установку на цель и залпом реактивных снарядов ударили по националистам.

За поражением цели следили разведчики. После выполненной задачи расчет покинул огневую позицию, оперативно выполнив противоогневой маневр.

Слаженная работа расчета РСЗО «Град» и разведчиков позволяет эффективно поддерживать действия штурмовых подразделений ЦВО, нанося массированные удары по укрепленным районам, технике и живой силе в районах Торского участка и Серебрянского лесничества.

Материал подготовили Сергей Лебеде в и Николай Баранов

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:01 Армия
Видео
Бойцы ВДВ захватили украинский опорный пункт у села Работино
06:39 В стране и мире
Байден назвал «политическим трюком» расследование республиканцев об импичменте
05:27 В стране и мире
Золотые резервы России превысили рекорд в 150 млрд долларов
04:30 Армия
Видео
«Все были мертвы»: украинский военный рассказал, как сдался в плен под Работино
04:24 В стране и мире
За год инфляция в Аргентине достигла 160,9%
Популярное
Видео
SHAMAN выступил в Совфеде и преклонил колено перед Матвиенко
Видео
Речь главы ЕК фон дер Ляйен о мощи Европы завершилась под собачий лай
Зюганов рассказал, что консультировал Путина по выборам на сталинской даче
Видео
Сюжет из Гашека: украинскому священнику вручили повестку за слова «раб Божий»
Видео
Бабушкам пришлось выпрыгивать из электрички в сугроб в Подмосковье из-за сбоя
Малышка-панда из Московского зоопарка начала стоять на четырех лапах
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.
На сайте tvzvezda.ru применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробнее
Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.