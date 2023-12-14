Золотые резервы России превысили рекорд в 150 млрд долларов

При этом в физическом выражении запас сократился примерно на 16 тонн.

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Благодаря росту мировых цен на золото стоимость резервов РФ, сформированных из этого драгоценного металла, достигла рекордных 151,9 млрд долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Банка России.

При этом в физическом выражении запас сократился примерно на 16 тонн.

В ноябре Россия стала больше вкладывать в золото. Вложения выросли на 2,2%, общая их величина составила 151,9 млрд долларов. Предыдущая максимальная стоимость золотого запаса страны в современной истории была достигнута в октябре - 148,7 млрд долларов.

В физическом выражении запас становится меньше второй месяц подряд. В ноябре его величина составила 2 315 тонн.