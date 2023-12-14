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Расчеты гаубиц Д-30 подавили опорный пункт боевиков на Артемовском направлении

06:25 14.12.2023
Также был уничтожен вражеский миномет.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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На Артемовском направлении в районе Андреевки разведывательные подразделения отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения из Приморского края нашли взводный опорный пункт с засевшими в нем украинскими боевиков. Также был обнаружен вражеский миномет, который вел огонь по российским позициям.

Координаты позиций противника были переданы на пункт управления артиллерией. Метким огнем с закрытых огневых позиций расчеты 122-мм гаубиц Д-30 уничтожили отделение националистов и миномет. Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ.

«Пушка нас не подводит. Работа оттачивается постоянно. Стараемся, попадаем», - говорит командир взвода с позывным «Ураган».

От получения цели до первого выстрела прошло всего не более 2 минут. Затем разведчики скорректировали огонь по врагу.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

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