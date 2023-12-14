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Подземные «квартиры» в два этажа: как живут танкисты ТОФ рядом с передовой

Роман Закурдаев
05:10 14.12.2023
Над подземными блиндажами продолжается строительство «второй очереди». Все сразу тщательно маскируют.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Фронтовая столовая обустроена под ключ за несколько дней. Осталась только чистовая отделка. На неровность стен здесь особо не смотрят. Главное - чтобы бойцам комфортно было.

«Сгущенка поставляется, каши, макароны. Соусы какие-то покупаем с приправами», - показывает наводчик танка с позывным «Мавр».

Продуктовые запасы к зиме постоянно пополняются. Тут и консервы с готовыми супами, и сладости к чаю.

«Экипажи у нас интернациональные. Иногда готовится азербайджанская кухня, иногда русская. Учитываются предпочтения. Есть мусульмане, есть славяне. Халяльная пища, кому-то курица отдельно, кому-то - еще что-то», - говорит «Мавр».

В этой лесопосадке в нескольких километрах от передовой будет новый район размещения танкистов 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Обустраиваются морпехи быстро: надо успеть до холодов.

«Это улица Центральная, чуть ниже располагается улица Советская», - рассказывает командир танка Т-80 БВМ группировки войск «Восток» с позывным «Адам».

Он показывает нам свою зимнюю квартиру. Спускаемся на несколько метров под землю, в блиндаж. Первое впечатление - очень тепло.

«Все вокруг обшито, зашито», - объясняет «Адам».

Внутри сухо, светло и даже как-то по-домашнему уютно.

«Экипаж - это как семья. Мы друг другу братья. Если проходят планомерные работы в плане выездов, то свободного времени вообще нет», - говорит «Адам».

Все под рукой: чайник, утюг. Даже телевизор есть. Над подземными «квартирами» продолжается строительство «второй очереди». Все сразу тщательно маскируют. Скоро будут готовы склад и баня. Систему подачи воды уже наладили.

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