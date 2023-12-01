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При обстреле Донецка ВСУ первые применили словацкие ракеты JROF HEF

Максим Крюков
04:37 01.12.2023
Украинские боевики применили ракеты JROF HEF с поражающими элементами в виде 9 100 шариков, с увеличенной до 40,2 километра дальностью.
При обстреле Донецка ВСУ первые применили словацкие ракеты JROF HEF
© Фото: Таисия Воронцова, РИА Новости
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Вооруженные формирования украинских националистов применили новый тип боеприпасов при ударах по Калининскому району Донецка. Как сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, боевики вели обстрел ракетами JROF HEF.

«Противник вел огонь из РСЗО калибра 122 миллиметра со своих позиций, расположенных в районе н.п. Карловка. Применив новый тип ракет JROF HEF с поражающими элементами в виде 9 100 шариков, с увеличенной до 40,2 километра дальностью», - передает сообщение представительства телеканал «360».

Уточняется, что данные ракеты производятся в Словакии, киевскому режиму их поставили страны Североатлантического альянса.

На прошлой неделе глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в ходе обстрела украинскими радикалами Ясиноватой пострадал мальчик 2012 года рождения, его доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. По словам главы региона, еще два человека получили ранения в Кировском и Петровском районах Донецка после сброса взрывоопасных предметов с БПЛА украинских националистов.

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