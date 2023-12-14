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«За три недели хотели Рэмбо сделать»: пленный украинец рассказал о подготовке

07:28 14.12.2023
Для Николая Мозеса было неожиданностью, что к нему отнеслись по-человечески все российские военные, с кем ему довелось общаться после сдачи в плен.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Строитель Николай Мозес попал на передовую после девяти повесток, трех недель курса молодого бойца и нескольких месяцев жизни в палатках на полигонах. Там инструкторы, которые учили мобилизованных, были украинцами, а над ними стояли инструкторы из Грузии.

«Я не думаю, что за три недели можно из рабочего класса создать суперсолдата. Людей этому годами учат. А нас захотели за три недели, чтобы мы Рэмбо стали», - говорит Николай.

У линии боевого соприкосновения в Запорожской области Мозес и сослуживцы должны были вести наблюдение за положением и активностью российских войск.

«Нас проводник ночью завел на точку, это была подбитая БМП. Нас туда посадили, объяснили, что делать, задача у нас была - наблюдение, откуда идет огонь. Потом к нам в БМП постучали ребята из Российской Федерации. Предложили: если хотите жить - сдайтесь, иначе сгорите заживо», - рассказал он.

Для Мозеса было неожиданностью, что к нему отнеслись по-человечески все российские военные, с кем ему довелось общаться после сдачи в плен.

«Нас когда вели на позиции, наши командиры рассказывали, что в плен лучше не попадать к русским. Потому что издеваются там, отрезают пальцы, уши, ноги ломают. Когда нас вели к их командиру, я шел и молился. Нас накормили, нас напоили горячим чаем, с нами пообщались. Нас никто не бил - вот, пальцы целые, все целое, никаких увечий нет!» - рассказал Николай.

Пленный хочет отказаться от обмена. Говорит, что вернется домой только после завершения СВО.

«Потому что меня снова кинут в окоп и дадут автомат. Я этого не хочу. Моя точка зрения - что мы не попали бы в плен, если бы были нормальные команды. Если бы командиры думали хоть чуть-чуть за людей, а не за погоны и не за поощрение какое-то», – сказал он.

Дома Мозеса ждут трое детей, старшему - 17 лет. Он опасается, что школьник может повторить его судьбу.

«В первую очередь это беда для родителей. Это означает, что будет то же самое, что со мной. Никто тебя не спросит, хочешь ты идти, патриот ты или нет. Будет как со мной - в машину, увезли, дали автомат и вперед», - сказал Николай.

Мозес говорит, что не может понять, ради кого и чего он должен воевать.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

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