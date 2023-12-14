Депутаты парламента Болгарии обвинили друг друга в фашизме из-за помощи Киеву

Парламент ратифицировал соглашение с ЕС о предоставлении помощи для Украины в размере €3,6 млрд.

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Депутаты Народного собрания (парламента) Болгарии обвинили друг друга и правительство страны в фашизме. Это произошло в ходе обсуждения финансовой помощи Украине, сообщает «360».

Парламент ратифицировал соглашение с ЕС о предоставлении помощи для Украины в размере €3,6 млрд. Необходимые гарантии, которые должна предоставить Болгария, составляют около €16,7 млн.

Недовольная документом оппозиция назвала сторонников власти фашистами.

«Мы до сего момента предоставили миллиарды Украине. А в то же время болгарских малышей должны спасать мы, болгары, копейками и сбором пластиковых крышек. Стыд и позор нынешнему правительству и правящему фашистскому режиму», - заявил лидер партии «Возрождение» Костадин Костадинов.

Глава фракции ПП-ДБ (партии «Продолжаем перемены» и «Демократическая Болгария») Атанас Атанасов ответил, что его называют фашистом люди, которые «сами ведут себя по-фашистски».

В итоге решение было принято 116 голосами «за». Против выступили 48 депутатов от оппозиции, шестеро воздержались.