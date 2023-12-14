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Визитка Ельцина с молотка: на торгах в Екатеринбурге показали редкие артефакты

Анатолий Бородкин
22:03 14.12.2023
На торги выставлены уникальные книги, иконы, документы, предметы искусства и ювелирные украшения.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Редкие уральские артефакты представили на аукционе в Екатеринбурге. Торги «От Демидова и Строганова до Ельцина и Бутусова» открыты в честь 300-летия города. На торги выставлены и личные вещи первого президента России Бориса Ельцина, ведь именно на Урале началась его карьера. Визитная карточка, на которой указана должность, занимаемая им в 90-ом - 91-ом годах - «Председатель верховного совета РСФСР» и оригинал письма, подписанного Ельциным в этот период.

А еще работа Фаберже из уральских самоцветов и платины и икона рода Демидовых. Нефрит и горный хрусталь. Капли из горной платины, инкрустированные алмазами. Стартовая цена - 40 миллионов рублей. Самый дорогой лот, выставленный на аукционе в Екатеринбурге. 1909 год, композиция «Белые медведи на льдине», созданная ювелирами дома Фаберже, по технологии знаменитого «Зимнего яйца» долгое время хранилась в коллекции нефтяного короля Эммануила Нобеля.

© ТРК «Звезда»

Книги, иконы, документы, предметы искусства, ювелирные украшения. Все 220 лотов объединяет одно - Урал.

«Сто лет никто не знал, где он находится, и только в конце 90-х годов выяснилось, что он был увезен представителем семьи Строгоновых на Запад, в Париж, и в 90-х годах возвращен в Россию. И вот здесь вы видите совершенно уникальный предмет, самый ранний в архиве - межевая книга пермского наместничества», - объяснил гендиректор аукционного дома Сергей Бурмистров.

Архив Строгановых, крупнейших уральских землевладельцев и промышленников, еще одна жемчужина, представленная на аукционе. Временной разбег артефактов - почти два столетия. С конца 18-го по начало 20-го века. Есть вещи принадлежащие и другому знаменитому роду - Демидовым. Один из них - икона, написанная, предположительно, в Москве по заказу одного из ключевых представителей династии горнозаводчиков в 19-ом веке Павла Петровича, в год рождения дочери - наследницы Авроры.

Кроме прочего на аукцион выставлено четыре работы всемирно известного автора Эрнста Неизвестного, который родился и вырос в Екатеринбурге, тогда в Свердловске. Кроме прочего - Орфей, скульптура известная всем телевизионщикам страны. Но, представленный в Екатеринбурге Орфей значительно крупнее статуэтки Тэффи - главной награды профессионального телесообщества России. Таких вариантов скульптуры в нью-йоркской мастерской Неизвестного было отлито девять. Сейчас на продажу выставлен экземпляр под номером шесть. Цена стартует от восьми миллионов рублей. 

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