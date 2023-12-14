Визитка Ельцина с молотка: на торгах в Екатеринбурге показали редкие артефакты
Редкие уральские артефакты представили на аукционе в Екатеринбурге. Торги «От Демидова и Строганова до Ельцина и Бутусова» открыты в честь 300-летия города. На торги выставлены и личные вещи первого президента России Бориса Ельцина, ведь именно на Урале началась его карьера. Визитная карточка, на которой указана должность, занимаемая им в 90-ом - 91-ом годах - «Председатель верховного совета РСФСР» и оригинал письма, подписанного Ельциным в этот период.
А еще работа Фаберже из уральских самоцветов и платины и икона рода Демидовых. Нефрит и горный хрусталь. Капли из горной платины, инкрустированные алмазами. Стартовая цена - 40 миллионов рублей. Самый дорогой лот, выставленный на аукционе в Екатеринбурге. 1909 год, композиция «Белые медведи на льдине», созданная ювелирами дома Фаберже, по технологии знаменитого «Зимнего яйца» долгое время хранилась в коллекции нефтяного короля Эммануила Нобеля.