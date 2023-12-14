В Киеве прогремел мощный взрыв со стороны аэропорта Жуляны
Жителей города попросили проследовать в укрытия.
© Фото: Pavlo Palamarchuk, Keystone Press Agency, Global Look Press
В Киеве звучат сирены воздушной тревоги, об этом сообщается в Telegram-канале городской администрации.
Власти призвали жителей украинской столицы проследовать в укрытия гражданской защиты.
Кроме того, местные паблики пишут о том, что в городе раздаются звуки взрывов.
ТАСС со ссылкой на очевидцев пишет, что мощный взрыв прогремел со стороны аэропорта Жуляны.