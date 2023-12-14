В Москве на женщину с коляской с двадцатого этажа рухнула оконная рама

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Оконная рама упала с двадцатого этажа многоквартирного дома в Москве на женщину с ребенком. Малыш находился в коляске. Инцидент на улице Герасима Курина произошел еще 30 ноября, а сегодня Следственный комитет возбудил по этому поводу уголовное дело.

«Произошло падение оконной рамы... на женщину 1993 года рождения и ее малолетнего ребенка 2022 года рождения. Пострадавшие получили телесные повреждения», - говорится в сообщении СК России.

Сейчас жизни и здоровью пострадавших ничего не угрожает, добавили в ведомстве. Уголовное дело заведено по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).