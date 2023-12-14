Фонтан кипятка забил на шоссе Энтузиастов в Москве

В результате прорыва трубы с кипятком никто не пострадал.

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У дома на шоссе Энтузиастов в Москве возник фонтан кипятка. Причиной стал прорыв трубы, сообщили в экстренных службах. По словам очевидцев, вода бьет на пять метров вверх, пишет «360».

На месте коммунальной аварии уже находятся представители коммунальных служб, в результате прорыва трубы с горячей водой пострадавших нет.

Аналогичный инцидент произошел в Новой Москве на улице Липовый Парк. Там кипяток залил несколько улиц. По мнению местных жителей, к аварии могли привести работы по замене брусчатки у одного из домов.