В Житомирской области Украины прогремели взрывы

В настоящее время воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.

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На территории Житомирской области на северо-западе Украины сегодня днем гремели взрывы, сообщает украинское издание «Страна».

По данным ТАСС, местные власти на данный момент никак не прокомментировали взрывы в регионе. Воздушная тревога в настоящее время звучит на всей территории Украины.

Сирены воздушной тревоги также звучат сегодня в украинской столице. Со слов очевидцев, в центре Киева гремят взрывы, один мощный взрыв прозвучал со стороны аэропорта Жуляны.