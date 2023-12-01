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Расчет «Гвоздики» ВДВ уничтожили пехоту ВСУ в опорном пункте под Соледаром

06:41 01.12.2023
Тульские десантники точным огнем осколочно-фугасными боеприпасами с закрытых огневых позиций уничтожили живую силу противника в оборудованных укрытиях опорного пункта и на открытой местности.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Расчеты 122-миллиметровых самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» Тульского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск продолжают выполнять огневые задачи по уничтожению живой силы, боевой бронированной техники, артиллерии и командно-наблюдательных пунктов вооруженных формирований украинских националистов на Артемовском направлении, в районе Соледара.

Расчет беспилотных летательных аппаратов обнаружил укрепленные опорные пункты украинских боевиков. Координаты позиций подразделений ВСУ оперативно были переданы артиллеристам-десантникам для их уничтожения.

Точным огнем осколочно-фугасными боеприпасами расчеты «Гвоздик» с закрытых огневых позиций уничтожили живую силу противника в оборудованных укрытиях опорного пункта, а также на открытой местности, нанеся неприятелю существенный урон.

После этого была осуществлена корректировка огня для нанесения максимального огневого поражения, в результате чего украинские националисты недосчитались мотопехотного отделения. После завершения боевой работы расчеты 122-мм самоходных гаубиц оперативно сменили огневую позицию.

Ранее в Минобороны России показали штурм позиций ВСУ к северу от Артемовска. Опорный пункт врага был взят подразделениями Ивановского гвардейского соединения ВДВ. Уничтожив украинских боевиков, российские десантники закрепились на взятых штурмом позициях.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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