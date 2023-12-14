Ударная группа вертолетов уничтожила боевиков на Краснолиманском направлении

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Ударная группа армейской авиации ВКС России поразила живую силу и опорный пункт боевиков в зоне проведения специальной операции на Краснолиманском направлении. Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ.

Отмечается, что удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с максимально близкого расстояния. В состав группы вошли вертолеты Ка-52 «Аллигатор», Ми-35М и Ми-8.

«Работали на предельно малой высоте. По данным БПЛА и авиационного наводчика цель была поражена, задача выполнена» - сообщает штурман Ка-52 с позывным «Псих».

Сопровождали вертолеты специалисты поисково-спасательной группы и группы огневой поддержки.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.