Путин поговорил со своим «двойником» и заявил, что он у него первый

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года» пообщался по видеосвязи со своим «двойником» и заявил, что он у него первый.

Студент СПбГУ при помощи нейросети скопировал внешность и голос российского лидера. Президент оценил сходство, однако пришел к определенному выводу.

«Я подумал и решил, что похожим на себя и говорить моим голосом может только один человек, и этим человеком буду я... Это мой первый двойник», - сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что остановить развитие искусственного интеллекта невозможно.