В стране и мире Путин призвал блогеров сообщать о помехах со стороны государства Ян Брацкий Владимир Путин рекомендовал блогерам исходить в своей деятельности из корпоративной этики и самоограничений. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Ingram Images, Global Look Press Читайте нас на: Президент России Владимир Путин заявил, что российская блогосфера максимально демократизирована с минимальным контролем со стороны государства. «Это максимально демократизированная сфера. Если государство чем-то мешает, то скажите - постараемся поправить, а если все развивается как вам нужно - ну и дай Бог здоровья всем нам», - сказал Путин. Глава государства пообещал и дальше создавать условия для развития блогосферы в России. Президент напомнил о колоссальной ответственности блогеров ввиду отсутствия контроля со стороны государства. Поэтому в своей деятельности призвал их исходить из корпоративной этики и самоограничений. Экспертное мнение и аналитика