Путин рассказал о своем старшем брате, которого никогда не видел

Российский лидер объяснил, что никогда с ним не встречался, потому что родился гораздо позже.

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Президент России Владимир Путин во время программы «Итоги года» рассказал о своем старшем брате, которого никогда не видел.

В следующем году в России будут отмечать 80-летие полного снятия блокады Ленинграда. Главу государства спросили, что в личном плане эта дата значит для него.

«У меня, например, на Пискаревском кладбище в Петербурге в братской могиле мой старший брат лежит, которого я не видел никогда, конечно, потому я родился гораздо позже. Но тем не менее это тоже имеет значение для меня лично», - сказал он.

Для многих народов бывшего СССР, почти для каждой российской семьи эта дата имеет большое значение, добавил Путин.