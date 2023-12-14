Путин констатировал рост исламофобии, русофобии и антисемитизма

Рост радикальных взглядов может быть связан с тем, что люди сталкиваются с несправедливым отношением, считает российский лидер.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин во время программы «Итоги года» констатировал рост исламофобии, русофобии, антисемитизма и прочих проявлений такого рода.

«Да, они действительно имеют место к росту, тенденция к росту есть», - сказал глава государства.

Российский лидер заявил, что рост таких явлений, радикальных взглядов может быть связан с тем, что люди сталкиваются с несправедливым отношением. В качестве примера Путин привел ситуацию в секторе Газа.

Кроме того, президент РФ отметил, что 96% россиян считают межнациональное и межрелигиозное согласие в России огромным конкурентным преимуществом перед другими странами.

Ранее Путин заявлял, что от оправдания нацизма страдают миллионы людей.