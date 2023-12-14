Путин: РФ планирует произвести свыше тысячи самолетов к 2030 году

Президент ответил на вопрос о том, что будет с гражданской авиацией России в условиях санкций и рассказал о планах о производстве новых самолетов.

© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Более тысячи гражданских самолетов отечественного производства планируется изготовить к 2030 году, заявил президент РФ Владимир Путин, подводя итоги года.

Как утверждает глава государства, объем закупок воздушных судов иностранного производства российскими компаниями был слишком высоким, однако недостаточно озаботились созданием рынка для техники РФ. В настоящее время отечественный автопарк перегружен иностранными самолетами. Часть самолетов выкупается, и они становятся собственностью российских компаний.

«Планируем произвести свыше 1000 самолетов к 2030 году, своих собственных самолетов. Это МС-21, это переоборудование имеющихся воздушных судов нашими отечественными двигателями ПД, нужно выйти на производство следующего двигателя, более мощного ПД-35», - сказал президент.

Производство гражданских самолетов поможет увеличить количество дальнемагистральных воздушных судов. Кроме того, уже ведется работа над Ил-96-400 в грузовом варианте.