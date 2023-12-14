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Путин пошутил, что у Минфина никогда нет денег

Анна Назайкина
13:41 14.12.2023
Глава государства с иронией предположил, как бы ответили в ведомстве на вопрос о финансировании переселения жителей Коми.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Станислав Красильников, РИА Новости
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У Министерства финансов никогда нет денег, пошутил Владимир Путин в ходе программы «Итоги года».

«У Минфина никогда денег нет», - сказал с иронией президент России.

Таким образом российский лидер предположил, как бы могли ответить в ведомстве на вопрос возможности профинансировать переселение нуждающихся жителей Республики Коми.

По словам Путина, если бы в зале находился министр финансов РФ Антон Силуанов, он бы заявил, что возможности выделить средства нет.

Однако, считает президент, рассмотреть расширение программы переселения нужно.

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