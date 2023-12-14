В стране и мире Путин пошутил, что у Минфина никогда нет денег Анна Назайкина Глава государства с иронией предположил, как бы ответили в ведомстве на вопрос о финансировании переселения жителей Коми. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Станислав Красильников, РИА Новости Читайте нас на: У Министерства финансов никогда нет денег, пошутил Владимир Путин в ходе программы «Итоги года». «У Минфина никогда денег нет», - сказал с иронией президент России. Таким образом российский лидер предположил, как бы могли ответить в ведомстве на вопрос возможности профинансировать переселение нуждающихся жителей Республики Коми. По словам Путина, если бы в зале находился министр финансов РФ Антон Силуанов, он бы заявил, что возможности выделить средства нет. Однако, считает президент, рассмотреть расширение программы переселения нужно. Экспертное мнение и аналитика