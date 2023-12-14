Путин пошутил, что у Минфина никогда нет денег
Глава государства с иронией предположил, как бы ответили в ведомстве на вопрос о финансировании переселения жителей Коми.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Станислав Красильников, РИА Новости
У Министерства финансов никогда нет денег, пошутил Владимир Путин в ходе программы «Итоги года».
«У Минфина никогда денег нет», - сказал с иронией президент России.
Таким образом российский лидер предположил, как бы могли ответить в ведомстве на вопрос возможности профинансировать переселение нуждающихся жителей Республики Коми.
По словам Путина, если бы в зале находился министр финансов РФ Антон Силуанов, он бы заявил, что возможности выделить средства нет.
Однако, считает президент, рассмотреть расширение программы переселения нужно.